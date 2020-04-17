Между Красным Селом и Парголово начнут "обкатывать" новую электричку

В Петербурге приступят к реализации нового маршрута электрички, который должен будет связать Красное Село и Парголово. Как сообщила выпускаемая "РЖД" газета "Гудок", 20 апреля в тестовом режиме запустят движение поезда по необычному пути, который соединит юг и север города.

Согласно плану маршрута, электричка, следуя на север от "Броневой", должна будет свернуть на восток и направиться к Ладожскому вокзалу, причем значительная часть города на этом отрезке покрыта станциями, на которых невозможна пассажирская остановка.

По предварительным расчетам, время в пути составит немногим более полтора часа. Пока в планы "РЖД" на данный маршрут входит пуск четырех ежедневных рейсов: два утром и два вечером.