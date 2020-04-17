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15:09

В Петербурге доплаты за работу с COVID-19 установили только для медиков в стационарах

фото ЗакС политика В Петербурге доплаты за работу с COVID-19 установили только для медиков в стационарах

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об установлении выплат медицинским сотрудникам за работу с больными коронавирусом. Документ опубликован на сайте городской администрации 17 апреля.

Ранее проект постановления с таким же названием был опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы. В нем указывалось, что выплаты получат как сотрудники стационаров, так и работники скорой помощи вместе с теми, кто оказывает первичную медико-санитарную помощь. В том документе был также перечислен размер выплат для каждой категории медработников. 

В принятом же 17 апреля постановлении компенсирующие выплаты положены только тем, кто трудится в стационарных условиях. Не указаны и конкретные размеры премий. Если в проекте врачам стационаров обещали платить 51,8 тысяч рублей, то в итоговом документе точных цифр нет. В постановлении сказано, что премии будут определять на основе "базового размера выплаты" и количества отработанных часов. Этот "базовый размер" определит комитет по здравоохранению по согласованию с комитетом финансов, следует из постановления. 

ЗАКС.Ру обратился в комитет по здравоохранению с просьбой пояснить причины существенного отличия проекта постановления от принятого в итоге документа. В ведомстве ответили, что в ближайшее время по теме будут разъяснений пресс-службы губернатора. Последняя в новости о принятом постановлении не объяснила причины отличия проекта документа от финальной версии.

Принятый документ касается только выплат с 16 по 31 марта. В прежнем проекте документа выплаты планировались за период с 16 марта "до завершения периода эпидемиологического неблагополучия". Порядок и размер выделения денег медработникам в апреле и последующих месяцах комитет по здравоохранению должен определить до 24 апреля. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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