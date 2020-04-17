Новым советником губернатора стал Эдуард Айламазян

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Эдуарда Айламазяна своим советником, сообщили в Смольном.

Айламазян стал советником губернатора на общественных началах. Он займется вопросами акушерства, гинекологии и перинаталогии.

Одной из ближайших задач Айламазяна в Смольном назвали организацию работы родильных домов в условиях эпидемии коронавирусной инфекции в Петербурге. По словам представителей Смольного, он уже начал инспекцию родильных домов.

Эдуард Айламазян – академик РАН. С 1988 по 2018 год он возглавлял Институт акушерства и гинекологии имени Отта.

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