Суд прекратил дело волонтерки, пойманной на детской площадке

Представительница "Волонтерского штаба" Диана Максимихина, на которую составили протокол полицейские за нахождение на детской площадке, отделалась устным замечанием от Октябрьского районного суда. Производство по ее административному делу прекратили, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Максимихину застигли врасплох правоохранители, когда она шла через двор и остановилась на детской площадке для фотографирования.

"У суда имелись основания для признания, совершенного Максимихиной административного правонарушения малозначительным. При формальном наличии в действиях Максимихиной признаков состава вмененного правонарушения, оно само по себе не содержит угрозы личности, обществу или государству", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что по новейшим правилам самоизоляции петербуржцам, помимо уличных детских и спортивных площадок нельзя появляться в ряде парков и скверов, а также на всех кладбищах.