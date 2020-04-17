Дело бывшего чиновника Смольного о взятке передано в суд

Управление Следственного комитета по Петербургу завершило расследование дела в отношении бывшего главы комитета по строительству Ленобласти и экс-первого зампредседателя комстроя Петербурга Виталия Жданова, сообщили в ведомстве. Дело передано в суд.

Жданова обвиняют в нарушении ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, он получил в общей сложности 3,25 млн рублей от двух предпринимателей за покровительство. Первому он пообещал помочь с заключением госконтрактов на строительство и реконструкцию социально значимых объектов, второму – выплату авансов по трем госконтрактам в отсутствие банковских гарантий по возврату.

Жданов был задержан в 2018 году, будучи главой комитета по строительству Ленобласти. Тогда сообщалось, что дело имеет отношение к аресту основателя группы компаний "Единые решения" Владимира Артеева, чей брат Андрей Артеев в прошлом был главой комстроя Петербурга и начальником Жданова.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.