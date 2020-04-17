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Поправки в Конституцию

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18:52

СПЧ сменил состав президиума

фото ЗакС политика СПЧ сменил состав президиума

Совет при президенте по правам человека провел плановую ротацию состава президиума, сообщается на сайте СПЧ.

Состав президиума совета покинули глава "Комитета за гражданские права" Андрей Бабушкин, журналистка Екатерина Винокурова, глава Национального антикорруционного комитета Кирилл Кабанов и другие.

Их места заняли глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, протоирей Кирилл Каляда, завкафедрой новых медиа факультета журналистики МГУ Иван Засурский, глава координационного совета организации "Юристы за права и достойную жизнь человека" Александр Брод и другие.

Состав президиума меняется раз в полгода. Делается это при перевыборах представителей постоянных комиссий, имеющих четные или нечетные номера. В этот раз менялись представители комиссий с четными номерами.

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