У БКЗ "Октябрьский" сносят кассовые павильоны

На Греческой площади, возле концертного зала "Октябрьский" ликвидируют шестиугольную временную постройку, в которой с 2012 года до недавнего времени продавали билеты.

"Как думаете, что будет на этом месте в будущем: просто свободный тротуар, газон, часовня греческой церкви или что-то другое? Нам бы хотелось, чтобы площадь больше не загромождали и оставили тротуар пешеходам", - пишут в паблике "Центральный район за комфортную среду обитания" местные активисты.

С конца 1960-х кассы располагались по другую сторону от БКЗ. На их месте построили и ввели в эксплуатацию бизнес-центр, под "крыло" которого в настоящее время они и переехали.