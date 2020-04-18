Прокуратура нашла нарушения в выплате зарплаты экс-замглаве администрации МО "Пороховые"

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции при проверке МО "Пороховые" и направила в полицию материалы для оценки действий мунципальных служащих при выплате зарплаты экс-замглавы местной администрации Елене Макаровой, сообщили депутаты МО.

Группа депутатов обратилась в прокуратуру из-за того, что Макарова нередко была в отпуске за границей по несколько месяцев, но все равно получала зарплату. Также, по словам муниципалов, ей из бюджета выплачивают прибавку в 33 тысячи рублей в месяц к пенсии.

Прокуратура в ответ на обращение сообщила, что при проверке МО "Пороховые" выявлены нарушения, и главе муниципального округа внесено представление об устранении нарушений. Материалы проверки прокуратуры направлены в УМВД по Красногвардейскому району для оценки действий сотрудников МО на предмет возможного мошенничества при выплате зарплаты Макаровой и подлога документов.