И.о. замглавы Хакасии задержали при получении взятки в 2 млн рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении исполняющего обязанности замглавы республики Хакасия Сергея Новикова, сообщает СК.

Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, Новиков требовал не менее 12 млн рублей от строительной компании, обещая взамен помочь ей в заключении контракта на строительство второй очереди жилого корпуса Туимского психоневролгического интерната.

Новикова задержали споличным при получении части взятки в 2 млн рублей. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.