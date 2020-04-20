Союз театральных деятелей просит власть помочь петербургским театрам

На сайте Союза театральных деятелей появилось обращение народного артиста РФ Александра Калягина, в котором он просит руководство страны отечественные театры в трудных экономических условиях, сложившихся из-за пандемии коронавируса. Отдельное внимание Калягин уделяет петербургской ситуации, которая, по его оценке, в рамках страны самая тяжелая.

"При утверждении бюджета 2020 года, театры были поставлены перед фактом полного отсутствия средств на новые постановки (сокращение бюджетного финансирования). А теперь, когда театры несколько месяцев не будут играть спектакли, они лишились и доходов от продажи билетов, но компенсировать их никто не собирается. Правительство Санкт-Петербурга не только не планирует покрыть финансовые потери, связанные с отменами спектаклей, но и предлагает готовиться к сокращению (!!!) бюджетных ассигнований", - говорится в тексте.

Ничуть не легче, отмечает Калягин, живется негосударственным театрам, с возможным разорением и исчезновением которых, по его мнению, культурная жизнь страны сильно обеднеет.

В качестве адресатов своего послания актер указал обобщенную центральную власть, губернаторов, Минкульт и подведомственные ему учреждения в регионах.