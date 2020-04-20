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14:32

Союз театральных деятелей просит власть помочь петербургским театрам

фото ЗакС политика Союз театральных деятелей просит власть помочь петербургским театрам

На сайте Союза театральных деятелей появилось обращение народного артиста РФ Александра Калягина, в котором он просит руководство страны отечественные театры в трудных экономических условиях, сложившихся из-за пандемии коронавируса. Отдельное внимание Калягин уделяет петербургской ситуации, которая, по его оценке, в рамках страны самая тяжелая.

"При утверждении бюджета 2020 года, театры были поставлены перед фактом полного отсутствия средств на новые постановки (сокращение бюджетного финансирования). А теперь, когда театры несколько месяцев не будут играть спектакли, они лишились и доходов от продажи билетов, но компенсировать их никто не собирается. Правительство Санкт-Петербурга не только не планирует покрыть финансовые потери, связанные с отменами спектаклей, но и предлагает готовиться к сокращению (!!!) бюджетных ассигнований", - говорится в тексте.

Ничуть не легче, отмечает Калягин, живется негосударственным театрам, с возможным разорением и исчезновением которых, по его мнению, культурная жизнь страны сильно обеднеет.

В качестве адресатов своего послания актер указал обобщенную центральную власть, губернаторов, Минкульт и подведомственные ему учреждения в регионах.

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