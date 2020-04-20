Суд смягчил срок Константину Котову до полутора лет

Мосгорсуд снизил срок активисту Константину Котову с четырех лет колонии до года и шести месяцев, передает "ОВД-Инфо" в Telegram-канале.

Заседание прошло в отсутствие слушателей из-за эпидемии коронавируса. Снизить срок Котову до 1,5 лет попросила прокуратура. Адвокаты просили прекратить уголовное преследование активиста и полностью отменить решение о его заключении в колонию.

Суд дважды откладывал это заседание. Сначала из-за пропажи флешки с видеозаписью задержания активиста, затем – для подготовки к прениям сторон.

Котова приговорили к четырем годам колонии в сентябре 2019 года по ст. 212.1 УК РФ (неоднократные нарушения правил проведения митинга). Его задержали после участия в акции протеста 10 августа в Москве.

Конституционный суд за пару лет до этого указывал, что по ст. 212.1 УК РФ можно осуждать, только если из-за действий подсудимого акция утратила мирный характер или привела к причинению существенного вреда здоровью или имуществу граждан и организаций. СПЧ указывал на то, что суд не проделал необходимой работы, чтобы доказать вину активиста, к тому же суд должен был оценивать общественную опасность деяния, и это не могло зависеть от отношения активиста к политике органов публичной власти.

Дело вызвало большой резонанс, в итоге президент Владимир Путин поручил проверить законность приговора Котову, и Генпрокуратура настояла на пересмотре дела.