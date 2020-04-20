Территория "Ленэкспо" примет петербуржцев с подозрением на коронавирус

Территорию выставочного комплекса "Ленэкспо" на период пандемии COVID-19 оборудуют под обсерватор, где будут лежать больные с симптомами коронавирусной инфекции и подозрением на нее. Временный госпиталь сможет одновременно принять свыше тысячи граждан, передает ТАСС со ссылкой на директора Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Юрия Лобзина.

"Некоторое количество людей живут в коммунальных квартирах, где в принципе невозможно обеспечить изоляцию, если появляется один больной, организовать два обсерватора... Один обсерватор на 1 080 коек в "Ленэкспо" и второй обсерватор в районе Репино более чем на 500 коек", - приводятся его слова.

Обсерватор оборудуют по технологии, которую одобрили городское управление Роспотребнадзора и комитет по здравоохранению.

Ранее на "Ленэкспо" принимали гостей Петербургского международного экономического форума, но в 2020 году из-за пандемии его отменили.

По состоянию на 20 апреля коронавирусная инфекция выявлена у 1846 горожан. За все время пандемии от нее скончалось восемь человек.