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13:08

Жительницу Архангельска оштрафовали за сидение на скамейке

фото ЗакС политика Жительницу Архангельска оштрафовали за сидение на скамейке

Суд в Архангельска назначил наказание в виде 3 тысяч рублей штрафа местной активистке-"бессрочнице" Ольге Борисовой за то, что она нарушила правила введенного в регионе режима самоизоляции, передает издание "МБХ Медиа Северо-Запад".

"Девушка одна сидела на скамейке на площади Ленина. Четыре сотрудника полиции в масках на месте составили протокол. Судью не смутило, что свидетелем указан один из четверых полицейских", - рассказала об обстоятельствах дела ее адвокат Оксана Владыка.

Формально, по словам юриста, в действиях ее подзащитной не содержится никакого правонарушения: Борисова не должна быть на карантине и не ездила за границу в последние несколько лет. Таким образом, по мнению Владыки, в данном случае буква закона не должна мешать сидению на скамейке, а значит, местные власти просто расширяют арсенал средств давления на оппозицию.

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