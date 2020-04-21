"Наблюдатели Петербурга" призвали ГИК к беспристрастному формированию ТИКов

В преддверии избирательной реформы в Петербурге, в ходе которой террориториальных избирательных комиссий станет больше и границы подведомственных им территорий поменяются, "Наблюдатели Петербурга" воззвали к справедливости при формировании их составов. Публичное письменное обращение адресовано членам Горизбиркома.

По мнению наблюдателей, сложившемуся годами, кандидатуры членов ТИК, идущих не от партий, чаще всего согласовывают с органами исполнительной власти. В результате независимые соискатели, как правило, проигрывают более удобным для власти кандидатам, даже несмотря на зачастую гораздо более представительное "резюме". В подтверждение своих слов наблюдатели приводят несколько примеров последнего времени.

"Именно поэтому предложений по кандидатурам в состав избирательных комиссий от независимых и самостоятельных субъектов почти не поступает, ввиду очевидной бесперспективности их внесения", - говорится в тексте заявления.

Несмотря на это, авторы полны энтузиазма и настроены на широкое членское участие в сети ТИК. У них имеется 24 кандидатуры.

"Мы призываем членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии к объективному и непредвзятому подходу при формировании территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге составов 2020—2025 годов", - заключают наблюдатели.