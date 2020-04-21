Шишлов предлагает разрешить дистанционную юридическую помощь

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов предложил губернатору внести коррективы в действующее законодательство, позволившие бы гражданам получать бесплатную юридическую помощь адвокатов в удаленном режиме. В настоящий момент им мешает это делать постановление правительства, регулирующее жизнедеятельность города в период пандемии коронавируса и находящееся в силе до 30 апреля.

На сайте Шишлова подчеркивается, что именно из-за того, что юристам не сделали исключение, Совет адвокатской палаты города решил выйти из системы государственной системы бесплатной юрпомощи.

Уполномоченный по правам человека полагает, что его предложение соответствует духу Конституции и в частности ее 48 статье, где говорится о праве граждан на квалифицированную бесплатную помощь государственных юристов.

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