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Поправки в Конституцию

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21 апреля, 20:30

Шишлов предлагает разрешить дистанционную юридическую помощь

фото ЗакС политика Шишлов предлагает разрешить дистанционную юридическую помощь

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов предложил губернатору внести коррективы в действующее законодательство, позволившие бы гражданам получать бесплатную юридическую помощь адвокатов в удаленном режиме. В настоящий момент им мешает это делать постановление правительства, регулирующее жизнедеятельность города в период пандемии коронавируса и находящееся в силе до 30 апреля.

На сайте Шишлова подчеркивается, что именно из-за того, что юристам не сделали исключение, Совет адвокатской палаты города решил выйти из системы государственной системы бесплатной юрпомощи.

Уполномоченный по правам человека полагает, что его предложение соответствует духу Конституции и в частности ее 48 статье, где говорится о праве граждан на квалифицированную бесплатную помощь государственных юристов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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