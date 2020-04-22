В Минздраве призвали продлить режим самоизоляции на майские праздники

Главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что следует продлить действующие ограничительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России на майские праздники, передает РИА "Новости".

"Я думаю, что, конечно, это важное очень мероприятие. Если мы посмотрим, в других странах, где уже чёткие тенденции к снижению... они не отменяют эти меры по самоизоляции, меры по дистанцированию социальному, послабления есть, но меры сохраняются, поэтому у нас в стране я думаю, что они должны быть сохранены, а после майских праздников будет видно уже", - сказал Брико.

Ограничительные меры действуют с марта. Во многих регионах объявлен режим повышенной готовности. Пока он действует до 30 апреля. В рамках этого режима в Петербурге запрещено посещение массовых мероприятий, музеев, спортзалов, парков, кладбищ и многих других мест, работа каршеринга, прогулки в парках.

На 22 апреля в России известно о почти 58 тысячах случаях заражения коронавирусом.