МВД хочет расширить полномочия полицейских при задержании, стрельбе и досмотре машин

Министерство внутренних дел намерено существенно скорректировать текущие полномочия борцов с преступностью, дополнив закон "О полиции". Текст законотворческой инициативы поступил в распоряжение РИА "Новости".

Если документ будет одобрен, то правоохранители получат возможность открывать огонь на поражение, если действия нарушителя можно расценить как угрозу нападения. В существующей версии закона это возможно только в том случае, если правонарушитель пытается дотронуться до имеющегося у него огнестрельного оружия.

Другая корректива может наделить сотрудников полиции возможность вскрывать личные автомобили граждан, если это необходимо для спасения жизни, задержания преступника либо обеспечения безопасности на массовых мероприятиях, ЧС или угрозе теракта. После вскрытия ТС полиция должна будет в течение суток известить владельца о произошедшем.

Также предлагается разрешить полиции оцеплять и блокировать дома и иные объекты: внутри огороженной территории правоохранители получат возможность досматривать граждан, машины, груз.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, в первую очередь он направлен на "усиление прав и законных интересов граждан" и "совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел".

Кроме того, добавляют "Открытые медиа", силовикам будет предоставлен иммунитет, так как закон может быть дополнен пометкой о том, что "сотрудник МВД не подлежит преследованию за действия, совершённые при выполнении обязанностей". Следовательно, борцов с преступностью могут освободить от наказания за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Санкция за данное деяние предполагает до 10 лет лишения свободы.

Наибольшее опасение у юристов вызывает первый пункт ожидаемого нововведения - разрешение стрелять на поражение при обнаружении угрозы нападения.

"Человек, может быть, зачесался не в тот момент. Он резко руку к плечу поднял, могут подумать, что он за оружием потянулся. В этом смысле этот пункт очень расширен и может привести к произволу. У сотрудников полиции разный уровень культуры, разное субъективное восприятие. Он устал, ночью работает, какое-то правонарушение, приехал, человек в карман полез или зачесался, он может воспринять как угрозу, применить оружие и будет прав, но необоснованно лишит человека жизни", - поделился своим мнением председатель коллегии адвокатов "Человек и закон" Владимир Жеребенков с ОМ.