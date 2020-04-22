"Грустно от произвола властей": Краснодарца оштрафовали за карикатуру Ёлкина с Путиным

Лабинский райсуд Краснодарского края счел, что местный житель Илья Юрков оскорбил власть в лице Владимира Путина и оштрафовал его за данную "провинность" на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП), делится "МБХ медиа".

Судья решил, что карикатура художника Сергея Ёлкина, на которой изображен напоминающий президента персонаж, отбирающий у больного аппарат ИВЛ, может задеть честь и достоинство Путина.

Вину Юрков не признал, пояснив, что рисунок не может оскорблять органы госвласти, и давать дальнейшие показания отказался, сославшись на 51 статью Конституции. Суд к заметке краснодарца не прислушался и вынес обвинительный приговор.

Как упоминалось выше, на "оскорбительной" карикатуре персонаж, в котором суд распознал главу государства, отнимает у пациента аппарат ИВЛ и со словами "Извини чувак, это надо для пиара" кладет его в коробку с надписью "Помощь другу Дональду".

"Мне грустно от такого произвола властей. Карикатуры по своему предназначению могут и оскорбить, а публичный политик должен и обязан это терпеть. Такова мировая практика карикатуры в СМИ", - поделился мнением Сергей Ёлкин в разговоре с изданием.