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10:43

Коронавирусную инфекцию выявили у ещё 4774 россиян

фото ЗакС политика Коронавирусную инфекцию выявили у ещё 4774 россиян

Согласно последней информации, предоставленной оперативным штабом, за минувшие сутки на территории России прибавилось ещё 4774 гражданина, заразившихся коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день общее количество инфицированных достигло отметки 62 773.

Жертвами COVID-19 стали ещё 42 пациента, всего с начала эпидемии погибли 555 человек. Излечились 4891.

Указывается, что проведено свыше 2,4 млн лабораторных тестов на коронавирус (плюс 149 тысяч за прошедшие сутки). 

По Северо-Западному региону ситуация выглядит следующим образом: в Петербурге - +191 новый случай (всего - 2458), в Мурманской области - +97 (всего - 603), в Ленинградской области - +39 (всего - 576), в Новгородской области - +17, в Коми - +15, в Калининградской области - +8, в Смоленской области - +7, Вологодской области - +6, в Карелии - +5, в Псковской области - +4, в Архангельской области - +3.

В мире количество граждан с COVID-19 перевалило за отметку в 2,6 млн человек, скончались - более 183 тысяч.

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