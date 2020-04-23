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11:53

Общая сумма штрафов от УФАС Петербурга в 2019 году составила более 14 млн рублей

фото ЗакС политика Общая сумма штрафов от УФАС Петербурга в 2019 году составила более 14 млн рублей

В 2019 году УФАС Петербурга назначило почти тысячу штрафов на общую сумму в 14 млн рублей, заявил глава ведомства Вадим Владимиров на пресс-конференции в ТАСС 23 апреля. Он уточнил, что оплачено более 8 млн рублей от всей суммы. Это очень хороший процент, отметил Владимиров. По его словам, в 2018 году было всего 4,5 млн рублей за штрафы. 

Самое большое взыскание назначено должностным лицам администрации Московского района, рассказал руководитель УФАС:

- В отношении указанных лиц возбуждено и рассмотрено 45 административных дел. Общая сумма штрафов на лица из славного Московского района - один млн 350 тысяч рублей. 

Владимиров пояснил, что администрация района проводила закупку на питание в школах. УФАС приостановил ряд процедур, но несколько контрактов все же были заключены, отметил глава антимонопольного ведомства. 

Он также сообщил, что в 2019 году в ведомство поступило более 8300 жалоб. Он отметил, что количество обращений с 2018 года выросло более чем в два раза - на 78%. 

Большая часть жалоб поступило на городских заказчиков - около семи тысяч, сообщил Владимиров. Он добавил, что на федеральных заказчиков поступило более 900 жалоб, а на муниципальных - более 400. 

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