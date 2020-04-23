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12:44

Соболь считает, что заслужила доверие людей многолетней тяжелой работой

фото ЗакС политика Соболь считает, что заслужила доверие людей многолетней тяжелой работой

Юрист Фонда борьбы с коррупцией, политик Любовь Соболь, объявившая ранее о готовности баллотироваться в депутаты Госдумы, попыталась объяснить, как она привлечет достаточное количество электората и убедит людей голосовать за себя, а не за единоросса. По ее оценке, прошло уже достаточное количество времени (девять лет) с момента ее появления в отечественной политике, и можно утверждать, что она себя зарекомендовала.

"Этой долгой и самоотверженной работой во благо России мы завоевали себе доверие людей, потому что доверие людей — это главный наш ресурс, вот что есть у нас. У нас нет полномочий, у нас нет прокуратуры, мы не можем написать запрос, позвонить кому-то по телефону, отругать какого-нибудь начальника полиции. У нас есть люди, которые нам доверяют. Это главный наш ресурс — и мой и Алексея Навального, и всей нашей большой команды", - отметила она в интервью "Эху Москвы".

По словам Соболь, она абсолютно независимый и во многом своенравный политик, однако отделяться в отдельный от ФБК проект ни в ее ближайшие, ни в стратегические планы не входит.

Отметим, что в округе Соболь, покрывающем центральную часть Москвы, уже 27 лет переизбирается в Госдуму Николай Гончар. Кроме того, из интервью Соболь следует, что между собой оппозиционеры еще не договорились о том, как будут "делить территорию.

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