"Уникальное скотство": Невзоров осудил "коронавирусных" паникеров с телевидения

Публицист Александр Невзоров выступил со словами осуждения в адрес телеведущих федеральных каналов, которые сеют панику среди населения, драматизируя ситуацию с пандемией коронавируса и играя на чувстве страха. По его оценке, такая деятельность даже вреднее, чем кажется на первый взгляд.

"Демонизация вируса, которой открыто бахвалится тетка с ТВ, обеспечивает для этих больных удивительный уровень истерики и безнадеги. Она это делает не со зла, она ориентирована на чисто полицейско-административную задачу и просто по малоумию не понимает, что одной рукой обеспечивая изоляцию, другой рукой она душит уже больных, тех, кто уже знает о своем заражении", - рассудил он в авторской радиопрограмме.

По мнению Невзорова, подобная подача информации даже при всей ее "незлонамеренности" деморализует врачей, уничтожает силы к сопротивления у заразившихся и убивает надежду и ух родных.

"Это, конечно, уникальное скотство", - заключил радиоведущий.

В России заражены инфекцией COVID-19 62773 человека. С начала пандемии умерло 555 человек.