Беглов поддержал идею временного освобождения РПЦ от коммунальных платежей

Губернатор Александр Беглов поговорил по телефону с митрополитом Варсонофием о мерах безопасности в связи с пандемией коронавируса и роли РПЦ в их осуществлении. Глава города поблагодарил иерарха за то, что епархия с пониманием отнеслась к вынужденному закрытию храмов для пресечения и не стала рисковать здоровьем прихожан.

В свою очередь, Варсонофий обратился к собеседнику с уже звучавшей из уст патриарха Кирилла мыслью о том, что РПЦ следовало бы освободить на время пандемии от оплаты коммунальных услуг, поскольку объем пожертвований заметно снизился. Беглов отреагировал на просьбу митрополита с пониманием и согласием.

"В дни, когда верующие не могут посещать храмы, религиозные организации испытывают трудности с поступлением средств, которые идут, в том числе на оплату коммунальных платежей и охрану", - цитирует его ответ официальный сайт Смольного.

Сообщается, что губернатор поручил районным главам обеспечить отсрочку платежей для храмов главных конфессий, а также обратился с призывом за помощью РПЦ к бизнесу.

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