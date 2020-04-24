18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:30

СМИ: Главный храм ВС РФ украсят мозаиками с Путиным, Шойгу и Сталиным

фото ЗакС политика СМИ: Главный храм ВС РФ украсят мозаиками с Путиным, Шойгу и Сталиным

Стены главного храма вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот" собираются украсить мозаикой с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина, пишет "МБХ медиа" со ссылкой на источник.

Издание опубликовало фотографии незавершенных мозаик, которые прислал источник. На них, кроме Путина, Шойгу и Сталина, можно увидеть спикера Совфеда Валентину Матвиенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совбеза Николая Патрушева, директора ФСБ Александра Бортникова, начальника генштаба ВС Валерия Герасимова.

На еще одной мозаике изображен парад Победы 1945 года, над головами солдат виден портрет Иосифа Сталина. Еще на одной из частей мозаики упоминается присоединение Крыма с подписью "Крым наш".

Главный храм вооруженных сил Росии начали строить в 2018 году, открыть его планируется 9 мая 2020 года. Высота храма составит 95 метро. Стоимось оценивается в 6 млрд рублей, из которых половина – средства из бюджета Москвы и Подмосковья, остальное – пожертвования.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:59 Саакашвили принял предложение стать вице-премьером Украины

12:39 Впервые за 35 лет на проспекте Культуры реконструируют систему освещения

11:59 Путин перенес дату окончания Второй мировой войны в России на 3 сентября

11:08 Депутаты хотят освободить от транспортного налога часть владельцев мотоциклов и "малолитражек"

10:30 Экс-депутат ЗакСа Волчек решил почитать "Песнь льда и пламени" в изоляторе

10:25 Комитет ЗакСа одобрил введение часа исполнительной власти в парламенте

23 апреля, 19:39 Радзиховский нашел "феноменальным" нерастущий рейтинг Путина в условиях кризиса

23 апреля, 16:10 День начала работы ледовой Дороги жизни стал региональной памятной датой

23 апреля, 14:33 ЕСПЧ зарегистрировал жалобу шамана-"изгонителя Путина" Александра Габышева

23 апреля, 13:37 В Кремле отозвались о внутреннем конфликте в редакции "Ведомостей"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
13:31 Чиновники и депутаты затягивают публикацию сведений о доходах

13:21 Суд признал законным отказ Смольного согласовывать пикет координатора "Весны"

12:59 Саакашвили принял предложение стать вице-премьером Украины

12:57 Муниципал: Глава МО "Лиговка-Ямская" снял с должности руководителя местной администрации

12:50 Муниципал: Депутаты МО "Смольнинское" предложили главе администрации меры по борьбе с коронавирусом в округе

12:39 Впервые за 35 лет на проспекте Культуры реконструируют систему освещения

12:26 Суд оштрафовал написавшего комментарий о военных в Мурино пользователя соцсетей

11:59 "Коммунисты России" видят в запрете проводить Первомай политический мотив

11:59 Путин перенес дату окончания Второй мировой войны в России на 3 сентября

11:37 Мишустин утвердил соглашение Смольного и МВД о ловле нарушителей режима самоизоляции

11:30 В Минздраве пока не видят признаков "карантинной" алкоголизации россиян

11:08 Депутаты хотят освободить от транспортного налога часть владельцев мотоциклов и "малолитражек"

10:44 Количество зараженных коронавирусом в России возросло до 68 тысяч человек

10:30 Экс-депутат ЗакСа Волчек решил почитать "Песнь льда и пламени" в изоляторе

10:25 Комитет ЗакСа одобрил введение часа исполнительной власти в парламенте

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru