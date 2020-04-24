Суд оштрафовал написавшего комментарий о военных в Мурино пользователя соцсетей

Мировой судья судебного участка №82 оштрафовал Виталия Писарева за фейковый комментарий о ситуации с режимом самоизоляции в Мурино, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Протокол составлен по ч.9 ст.13.15 КоАП (злоупотребление свободой СМИ). В нем указано, что Писарев оставил в группе ""Девяткино LIVE Мурино" во "ВКонтакте" комментарий о том, что "все закрыто, всюду военные и Росгвардия", а сам он "перебежками и ползком кое-как из Мурино выбрался" и "был ранен в ногу".

Этим комментарием, решили правоохранители, Писарев опубликовал недостоверные сведения, описывающие ситуацию в Мурино, и "тем самым создавал мнение у пользователей об угрозе массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности". Сам гражданин признал вину частично.