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13:31

Чиновники и депутаты затягивают публикацию сведений о доходах

фото ЗакС политика Чиновники и депутаты затягивают публикацию сведений о доходах

Пандемия коронавируса и апрельский указ президента нарушили обычный порядок подачи деклараций о доходах. Федеральные и региональные депутаты, а также губернаторы не спешат предавать публичности данные о своих заработках за прошлый год, о чем пишет "Коммерсант". Пока на это пошли 44 ЗакСа и 13 глав субъектов РФ.

Первоначально чиновники и депутаты должны были отчитаться в течение первых двух недель после 1 апреля, однако недавний президентский указ передвинул дату 1 апреля на четыре месяца вперед. Между тем, отмечает издание , если внимательно читать текст документа, то он не распространяется на правовые нормы, непосредственно устанавливающие крайние сроки подачи деклараций.

Помимо указа Владимира Путина депутаты апеллируют и "нерабочему" периоду, каковым в России из-за пандемии стал апрель. Некоторые считают себя вправе из-за этого обстоятельства отсчитывать две недели не от 1 апреля, а от 1 мая, поскольку пока формально Россия отдыхает.

"Пандемия используется как повод пересмотреть наработанные практики в разных сферах общественной жизни; к сожалению, под удар попало и право на доступ к информации о доходах и имуществе", - прокомментировали правовую коллизию в организации Transparency.

По мнению политолога Константина Косачева, у происходяшего есть и другая подоплека: представители государства считают несвоевременным демонстрировать свои немалые доходы, когда общество остро нуждается в материальной поддержке.

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