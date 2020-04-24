После просьб градозащитников часть Шлиссельбургского шоссе признали памятником

Отрезок бывшего Шлиссельбургского тракта (ныне - одноименное шоссе) между домами 169 и 251 чиновники из КГИОП признали выявленным памятником регионального значения, сообщает строительное издание "Канонер". Протяженность мощеного булыжниками участка дороги составляет чуть более одного километра.

Местность проектировалась преимущественно в XIX веке. Главные ее достопримечательности - Александро-Невская церковь и, напротив нее, пятачок земли в устье Ижоры, на котором происходила баталия русских войск со шведами в 1240 году.

"Сохранившаяся историческая застройка и замощенная булыжником дорога представляют ценность не по отдельности, а как целостная историческая среда", - подчеркнули представители КГИОП.

Ранее ко включению бывшего Шлиссельбургского тракта в реестр памятников призывали градозащитники.