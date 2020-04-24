Экс-глава комстроя Кулаков возглавит комитет имущественных отношений вместо Калугина

Первый замруководителя администрации губернатора, бывший глава комитета по строительству Леонид Кулаков возглавит комитет имущественных отношений, сообщили в Смольном.

Занимающий этот пост Валерий Калугин был освобожден от должности сегодня, 24 апреля. С 27 апреля он станет замруководителя администрации губернатора. Кулаков приступит к работе на новом месте с того же числа.

Кулаков возглавлял комитет по строительству с 2018 по январь 2020 года, затем несколько месяцев проработал в администрации губернатора. Калугин возглавлял комитет имущественных отношений с 2019 года, за несколько лет до этого он возглавлял комитет по земельным ресурсам и землеустройству, затем некоторое время работал вне Смольного, гендиректором ООО "Консалтинговая группа ВВК".

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