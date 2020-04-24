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17:59

В Петербурге возобновили детскую вакцинацию

фото ЗакС политика В Петербурге возобновили детскую вакцинацию

На территории Петербурга вновь стало возможно проведение плановой вакцинации детей, приостановленной 25 марта из-за рисков, связанной с пандемией коронавируса, передает ТАСС.

"Снять с 24 апреля 2020 года запрет на плановую вакцинацию детского населения и вакцинацию по эпидемическим показаниям", - говорится в документе, подписанном главным санитарным врачом города Натальей Башкетовой.

Аналогичным образом поступили и в Ленинградской области.

В течение предыдущих 30 календарных дней прививки делали только новорожденным.

По последним данным, инфекцией COVID-19 в Петербурге заражено 2711 человек, в области - 615 человек.

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