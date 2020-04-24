18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:44

Петербургские школьники получат право закончить учебный год досрочно

фото ЗакС политика Петербургские школьники получат право закончить учебный год досрочно

Вице-губернатор Ирина Потехина объявила о том, что каждая петербургская семья может претендовать на досрочное завершение учебного года для своих детей.

"Обучение будет продолжаться до конца мая, но по заявлению родителей можно закончить обучение до начала мая и уехать на дачу", - цитирует слова чиновницы пресс-служба Смольного.

Условие распространяется на учащихся с 1 по 8 классы. По словам Потехиной, аттестовать учащихся будут, исходя из оценок, полученных в первых трех четвертях, и, кроме того, школьная программа в мае представляет собой всего лишь повторение усвоенного в течение года. 

Официально последний день учебного года, который для петербургских детей с середины марта проходит в онлайн-режиме, намечен на 22 мая.

Напомним, что ранее депутаты ЗакСа обращали внимание на сложность дистанционного обучения для учащихся младших и средних классов в отстутствие взрослых. Борис Вишневский предлагал организовать присмотр за школьниками, а Алексей Цивилев - перенести последний учебный месяц на август.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
22:03 Судьба обещаний

21:30 Росгвардии выделят средства на маски и питание из резервного фонда правительства Петеребурга

20:59 Собчак перестала видеть смысл в проведении митингов

20:36 Глава Минэкономразвития подсчитал ежедневный ущерб РФ от коронавируса

20:16 Повелий снялся в "народном" клипе на песню о самоизоляции

19:48 Смольный допускает перепрофилирование онкоцентра им. Петрова под больных с COVID-19

19:17 Псковскую журналистку вызвали в полицию из-за публикации о коронавирусе

19:13 ЗакС Петербурга выделил 1,9 млн рублей на три детских праздника

18:55 Burger King пригрозил Милонову иском на 100 млн рублей за критику бургеров

18:44 Петербургские школьники получат право закончить учебный год досрочно

18:37 Иванова считает привязку к ОКВЭД недостатком в помощи Смольного бизнесу Петербурга

17:59 В Петербурге возобновили детскую вакцинацию

17:47 Елена Милашина обратилась в СК с заявлением на Кадырова из-за угроз

17:46 Смольный выделил 7,2 млн рублей на экспозицию об Арктике

17:26 Муниципал: Муниципалы хотят разместить одиноких пенсионеров и колясочников в пустующих гостиницах

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru