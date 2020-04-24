Burger King пригрозил Милонову иском на 100 млн рублей за критику бургеров

Директор по коммуникациям "Бургер Кинг Россия" Иван Шестов заявил, что компания готовит иск к депутату Госдумы Виталию Милонову из-за нелицеприятных высказываниях о бургерах в свете критики акции по предоставлению бесплатных обедов медикам скорой помощи, пишет "Петербургский дневник".

Милонов заявил, что медики едва ли нуждаются в такой пище, поскольку сами понимают, какой вред здоровью может нанести употребление "этого вида малосъедобной продукции". Депутат назвал продукцию Burger King "некачественной, искусственной" и содержащей трансжиры и вредные ингредиенты, а компанию-производителя – "мерзавцами". Саму же акцию по предоставлению бесплатных обедов врачам "скорой" Милонов назвал "только пиар-ходом, попыткой лишний раз напомнить о себе".

Представитель Burger King подчеркнул, что состав говяжьих котлет для бургеров полностью натуральный, а для поставщиков установлены жесткие критерии по качеству и составу.

"Мы готовим судебный иск на Виталия Милонова за нанесение ущерба репутации бренда "Бургер Кинг" стоимостью 100 миллионов рублей, который планируем подать после окончания карантинных мер", – заявил Шестов.

Милонов в ответ заявил, что не думает, будто "компания действительно понесла какой-то ущерб, тем более на обозначенную сумму". Ответных мер он принимать не планирует.

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