Смольный допускает перепрофилирование онкоцентра им. Петрова под больных с COVID-19

Перспектива перепрофилирования онкоцентра имени Н.Н. Петрова находится на стадии обсуждения и окончательное решение еще не принято, передает пресс-служба Смольного. Для того, чтобы это произошло, динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией среди петербуржцев должна стать еще более тревожной и требующей дополнительных мер реагирования.

Самый драматичный сценарий развития событий предполагает, что основной корпус онкоцентра перепрофилируют для лечения больных с COVID-19. При таком раскладе часть людей с онкологией будет осблуживать корпус НМИЦ им. Петрова в поселке Песочный, а часть - перенаправят в другие медучреждения, такие, как Петербургский онкоцентр в Песочном, Городской онкодиспансер и Городская больница №40 Курортного района.

Пока НМИЦ работает в обычном режиме, принимая только пациентов с раковыми заболеваниями и подозрением на них.

По состоянию на 23 апреля больных с признаками COVID-19 принимают только девять больниц, и количество коек в них ограничивается числом 4013. В городском правительстве ранее объявили, что с 28 апреля таких пациентов смогут принимать еще пять медучреждений: Мариинская больница, Городская больница № 38 им. Н.А.Cемашко, Городская больница № 15, Роддом № 16 и детская городская больница святой Ольги.