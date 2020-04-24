18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20:36

Глава Минэкономразвития подсчитал ежедневный ущерб РФ от коронавируса

фото ЗакС политика Глава Минэкономразвития подсчитал ежедневный ущерб РФ от коронавируса

Министр экономического развития Максим Решетников, выступая в эфире телеканала "Россия 1", заявил, что внутренний валовой продукт России в условиях пандемии коронавируса терпит убытки в размере 100 млрд рублей ежедневно. Это, в его представлении, "очень большие потери".

Бюджет сегодня практически полностью, по словам министра, зависит от карантинных мер, вследствие чего приблизительную дату нормализации экономики профильные специалисты могут знать едва ли сильно лучше, чем врачи.

"Мы должны быть готовы к такой ситуации, Роспотребнадзор уже начал разработку, уже предлагает бизнесу те правила, по которым можно будет работать, снимая ограничения. Иными словами, как только ситуация позволит, должны быть понятные бизнесу правила, по которым в этот временный переходный период, когда еще коронавирус будет существовать, бизнес может работать - смогут работать парикмахерские, сможет работать непродовольственная розница, смогут работать гостиницы, сможет работать общепит", - рассказал Решетников.

В конце речи он снова вернулся к определяющей роли врачей. Именно они, считает Решетников, должны будут решить, когда предприятия смогут вернуться к обычному режиму работы.

По состоянию на 24 апреля коронавирус выявлен у 68622 соотвечественников. Умерли с этим диагнозом 615 россиян.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
22:03 Судьба обещаний

21:30 Росгвардии выделят средства на маски и питание из резервного фонда правительства Петеребурга

20:59 Собчак перестала видеть смысл в проведении митингов

20:36 Глава Минэкономразвития подсчитал ежедневный ущерб РФ от коронавируса

20:16 Повелий снялся в "народном" клипе на песню о самоизоляции

19:48 Смольный допускает перепрофилирование онкоцентра им. Петрова под больных с COVID-19

19:17 Псковскую журналистку вызвали в полицию из-за публикации о коронавирусе

19:13 ЗакС Петербурга выделил 1,9 млн рублей на три детских праздника

18:55 Burger King пригрозил Милонову иском на 100 млн рублей за критику бургеров

18:44 Петербургские школьники получат право закончить учебный год досрочно

18:37 Иванова считает привязку к ОКВЭД недостатком в помощи Смольного бизнесу Петербурга

17:59 В Петербурге возобновили детскую вакцинацию

17:47 Елена Милашина обратилась в СК с заявлением на Кадырова из-за угроз

17:46 Смольный выделил 7,2 млн рублей на экспозицию об Арктике

17:26 Муниципал: Муниципалы хотят разместить одиноких пенсионеров и колясочников в пустующих гостиницах

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru