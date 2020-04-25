Мишустин и Макаров поздравили директора Русского музея с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин и спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров поздравили с юбилеем директора Русского музей Владимира Гусева.

Мишустин в поздравительной телеграмме заявил, что благодаря многолетней работе Гусева Русский музей "стал крупнейшим культурным, просветительским, научно-исследовательским и реставрационным центром". Он отметил, что в музее ведется работа по воссозданию и сохранению исторического облика дворцов, замков, садов, а коллекции пополняются новыми "художественными шедеврами".

Макаров, в свою очередь, напомнил, что музею в 2020 году исполняется 125 лет. Он заявил, что Гусев внес "выдающийся вклад в историческую науку, музейное дело и культурное просвещение" россиян, а Русский музей "живет насыщенной творческой жизнью, сохраняя свои замечательные традиции". Спикер пожелал Гусеву здоровья, благополучия и успехов в служении науке.

Гусев руководит Русским музеем с 1988 года. 25 апреля ему исполняется 75 лет.

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