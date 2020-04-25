Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

Депутат Госдумы от КПРФ, глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников госпитализирован с коронавирусной инфекцией, передает "Интерфакс".

Калашников подтвердил, что находится в больнице и лечится от коронавируса. По его словам, у него высокая температура, но к аппарату ИВЛ он не подключен.

Депутат сообщил, что заразился от своего водителя, который лечится уже более недели. Последнее время Калашников соблюдал карантин.

В разговоре с ТАСС Калашников уточнил, что на фоне коронавируса у него развилось двустороннее воспаление легких. По его словам, в больнице он находится уже четыре дня.

Всего в России зафиксировано 74,5 тысячи случаев заболевания.