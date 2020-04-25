Максима Леонидова отпустили из полиции с протоколом о нарушении режима самоизоляции

Полицейские составили в отношении музыканта, одного из основателей бит-квартета "Секрет" Максима Леонидова и его жены протоколы по ст. 8.6.1 закона Санкт-Петербурга (нарушение требований нормативно-правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности), сообщил в соцсетях депутат Заксобрания Борис Вишневский.

Право составлять протоколы по этой статье петербургская полиция получила после того, как Смольный подписал соглашение с МВД. Это соглашение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин накануне, 24 апреля. Леонидову и его жене грозит штраф до 4 тысяч рублей.

Леонидова задержали во время прогулки в Шуваловском парке с женой и собакой.

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