Умерла депутат МО "Дворцовый округ" и директор "Петришуле" Анна Полякова

На 49-м году жизни скончалась депутат МО "Дворцовый округ" от "Единой России", директор школы № 222 "Петришуле" Анна Полякова, сообщается на сайте округа.

Полякова стала муниципальным депутатом в 2019 году, директором "Петришуле" она была с 2011 года. "Умела найти подход к каждому ребёнку, любила свою работу, отзывчиво относилась к каждому из коллег. Её уважали ученики, родители,коллеги по работе", - отметили в округе.

Депутаты муниципального совета и сотрудники местной администрации выразили свои соболезнования родным и близким Поляковой. Депутат МО "Дворцовый округ" Наталья Грязневич в Twitter сообщила, что причина смерти ей неизвестна, на сайте и в соцсетях округа она также не упоминается.