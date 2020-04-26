Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны

Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК. Он также наказал уделить особое внимание выпускным классам и курсам.

Ранее в Минобороны известили, что процесс обучения в военных образовательных учреждениях организован таким образом, что разные классы и студенты пересекаться друг с другом не могут.

С конца марта все вузы Минобороны переведены в режим строгих противоэпидемических ограничений: среди прочего, приостановили увольнение воспитанников заведений за их пределы.

Напомним, ранее были зафиксированы первые случаи заражения COVID-19 среди учеников вузов, подведомственных Минобороны: в Тюмени, Москве, Твери и Петербурге. В последнем случае от занимаемой должности был отстранен начальник Военно-медицинской академии им. Кирова, генерал-майор Александр Фисун: при нём коронавирусной инфекцией заразились более 50 курсантов.