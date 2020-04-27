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10:51

Число зараженных коронавирусом в России превысило 87 тысяч человек

фото ЗакС политика Число зараженных коронавирусом в России превысило 87 тысяч человек

За последние сутки в России зафиксировано 6198 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число заболевших возросло до 87 147 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Таким образом, по числу заболевших Россия обогнала Китай: там зарегистрировано 83 912 случаев заражения.

Большинство случаев снова пришлись на Москву и Подмосковье: 2871 и 638 соответственно. В Петербурге выявлен 161 новый случай (всего 3238).

В Ленобласти заболели еще 43 человека (всего 743), в Новгородской – 33 (всего 244), в Калининградской и Мурманской – по 28 (всего 264 и 987 соответственно). В Псковской области 14 новых случаев заражения (всего 124), в Карелии и Коми – по 12. В Вологодской области заразились еще 10 человек, в НАО – 9, в Архангельской области – 8. 

Умерли за день 50 пациентов с коронавирусом, в общей сложности за весь период скончались 794 человека. Выздоровели 7346.

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