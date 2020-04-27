"Левый фронт" определился со своим отношением к несанкционированным митингам

Один из лидеров "Левого фронта" Максим Шевченко рассказал о выработанной с единомышленниками позиции относительно хождения на уличные акции, которые не соглашаются санкционировать органы власти. В сегодняшней России, по их оценкам, участвовать в подобных мероприятиях обходится оппозиции слишком дорого, в связи с чем "Левый фронт" намерен последовательно уклоняться от такой расточительности.

"Хватит нам тюремных каторг Сергея Удальцова, и Леонида Развозжаева, и других людей, замечательных товарищей, честнейших. Нужно беречь человеческие силы, не надо разбегаться, биться лбом о стену, я за то, чтобы "Левый фронт" укреплял оргструктуры по регионам, и мы с Сергеем неоднократно говорили, и мы будем этим, конечно, заниматься, бросать на это все силы", - рассказал Шевченко на собственном YouTube-канале.

По его мнению, система устроена хитро: она намеренно злит людей, отказывая в согласовании митингов и провоцируя тем самым возмущение, а возмущение, в свою очередь, используется как достаточный предлог для отправки несогласных в места лишения свободы.

"Я предлагаю идти ленинским путем - не отказываясь, естественно, от классовой борьбы, не уходя в ликвидаторство и не скатываясь в отзовизм - сочетать интеллектуальную работу, организационную работу с разумной протестной деятельностью. Просто идти на пулеметы, чтобы стать героем, - я считаю, это ошибка", - резюмировал Шевченко.