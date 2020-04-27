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12:09

Володин: От эффективности работы парламента зависит качество жизни граждан

фото ЗакС политика Володин: От эффективности работы парламента зависит качество жизни граждан

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем российского парламентаризма, поздравление опубликовано на сайте нижней палаты парламента.

Володин назвал институт парламентаризма "важной частью системы публичной власти, представляющей интересы народа России". Он подчекнул, что от ее эффективности зависит "законодательное обеспечение достижения национальных целей развития, повышение качества жизни" граждан. Володин пожелал "успехов и всего самого доброго".

Сегодня парламентариям нужно "оперативно принимать эффективные решения", опираясь на поддержку граждан, отметил Володин. Речь идет о решениях, направленных на "оказание помощи людям, семьям с детьми, реализацию мер поддержки экономики".

Ранее с Днем российского парламентаризма петербуржцев поздравил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.             


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