В Пушкине сносят дореволюционный деревянный дом

На Малой улице в Пушкине демонтируют деревянный дом де Траверсе, построенный еще в "пушкинскую эпоху", передает строительное издание "Канонер". Двухэтажное здание построили в императорской России по проекту архитектора Николая Никитина.

У сооружения на протяжении его длинной истории был период, когда оно входило в реестр выявленных памятников регионального значения и, соответственно, охранялось. В последние годы дом де Траверсе, занавешенный лесами, пребывал в аварийном и заброшенном состоянии.

Деревянный дом по соседству (Малая улица, 42), имевший схожее происхождение и судьбу, ранее снесли и через некоторое время воссоздали в кирпичном "варианте".