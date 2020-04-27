Смольный напомнил дачникам о юрисдикции Ленобласти

Петербургская администрация в преддверии дачного сезона увеличения числа загородных поездок проинформировала горожан о том, что нужно быть готовыми к новым правилам на территории Ленобласти, где у многих находятся участки.

Автомобилисты не должны делать остановок по пути из города на свой дачный участок, закупиться продуктами и иными товарами заранее и иметь на руках удостоверение личности, а также документы, позволяющие находиться на участке (договор аренды или право собственности).

Кроме того, в число настоятельных рекомендаций входит минимизация общения с другими дачниками и выход за границы участка только при крайней необходимости.

Для того, чтобы воспользоваться медучреждениями в садоводствах, которых к 1 мая откроют 35, гражданам нужно иметь при себе медицинский полис.