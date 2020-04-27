В Роспотребнадзоре бессимптомными носителями коронавируса считают половину петербуржцев

Почти половина жителей Петербурга является носителями коронавируса, заявила в разговоре с "Интерфаксом" пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по региону Елизавета Скорынина.

Скорынина сослалась на заявление главного государственного санитарного врача. По ее словам, носителями коронавируса могут быть не только пациенты с подтвержденным диагнозом. Она отметила, что самый эффективный способ разбить цепочку – это соблюдение режима самоизоляции.

По ее словам, большое количество заражений в медучреждениях связано с тем, что вернувшиеся из-за границы врачи не соблюдали самоизоляцию. Также она сообщила о случаях переноса вируса некоторыми медиками между разными местами работы. Из-за этого главный санитарный врач России Анна Попова обязала медиков работать на основной работе, без дополнительной.

На 27 апреля в Петербурге известно о 3238 случаях заболевания. По всей России – более 87 тысяч.