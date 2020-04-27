Навальный признался, что не может отказаться от грубой риторики

Политик Алексей Навальный столкнулся с упреками в том, что зачастую просторечной манерой изъясняться и употреблением жаргонной и даже бранной лексики он снижает уровень политической дискуссии в стране. Отвечая на претензии, он в свою защиту указал на честность собственных формулировок, которые он произносит в адрес оппонентов.

"Если они тупые и продажные, что я еще могу говорить? У меня, действительно, довольно неформальная… и часто — из песни слов не выкинешь — грубоватая манера вести дискуссии", - признался он в эфире "Эха Москвы".

Оппозиционер убежден, что его обзывательств в полной мере заслуживает, в частности, руководство телеканала Russia Today, начальника которого, Маргариту Симоньян, он постоянно упоминает как "боброедку".

"Если бы было чудесное колесико, которое я бы мог подкрутить и сделать свою манеру общения, может быть, более элегантной, наверное, я бы немножко подкрутил колесико. Однако, если бы я крутил это колесико и стал бы больше похожим на Владимира Познера, я бы от этого отказался", - заключил основатель ФБК.

Упомянутый Познер, по мнению Навального, создает доверительный "мягкий" образ и вместе с тем вводит народ в заблуждение. На памяти политика занимался этим его оппонент всю свою карьеру.