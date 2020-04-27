Вишневский попросил Мишустина установить выплаты в 80 тысяч рублей для всех работающих с COVID-19 медиков

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой установить для всех медицинских сотрудников одинаковый размер выплаты за работу с коронавирусом. Парламентарий в разговоре с ЗАКС.ру отметил, что считает вопрос очень важным.

- Это не плата за профессионализм, это плата за риск - рискуют они все. Мне кажется, что это логично. Я даже посчитал, сколько денег надо, и надо их не так много, - уверен депутат.

Он предлагает установить выплаты в размере 80 тысяч рублей в месяц. По подсчетам Вишневского, запланированные ранее затраты увеличатся в полтора раза до 67,2 млрд рублей.

Напомним, правительство России по предложению президента Владимира Путина опубликовало постановление о стимулирующих выплатах для медицинских сотрудников, которые работают с коронавирусом. Согласно документу, самая большая доплата у врачей стационаров - 80 тысяч рублей. Младший же медицинский персонал получит 25 тысяч рублей.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.