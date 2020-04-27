В Политехе уверены, что вузы уже не откажутся от онлайн-обучения

Формат дистанционного виртуального обучения в вузах сохранится и после того, как закончится свое шествие по миру пандемия коронавируса, заявил ректор Политехнического университета Андрей Рудской. Практика, по его мнению, показала архаичность многих подходов и методик, к которым добровольно уже не будут прибегать.

"Пандемия заставила университеты проделать колоссальную работу по приведению системы образования к требованиям, необходимым сегодня высшему образованию. Вузы уже не откажутся от онлайн-обучения", - приводит его слова "Интерфакс".

Учебный процесс, подчеркнул Рудской, изрядно тормозила необходимость записывать за преподавателями их лекции, в то время, как сегодняшние условия обеспечивают более глубокое и оперативное усвоение новой информации. Впрочем, отдельно ректор упомянул о предметах, до сих пор требующих старых форм работы.

"Есть дисциплины, такие как высшая математика, которые невозможное освоить без непосредственной работы с преподавателями. (...) Тем не менее, будущее онлайн-обучения и его плотное вхождение в педагогическую практику не вызывает сомнений", - подчеркнул Рудской.

Отметим, министр науки Валерий Фальков ранее счел возможным вариант, при котором следующий учебный год начнется с вузов с дистанционного обучения.