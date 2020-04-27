Беглов поручил поддержать учреждения культуры Петербурга во время эпидемии

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил принять меры поддержки учреждений культуры, пострадавших от ограничительных мер на фоне эпидемии коронавируса, сообщили в Смольном.

Об этом Беглов объявил на рабочем совещании с членами городского правительства. Он поручил заняться созданием оперативного резерва для поддержки учреждений культуры, которые получали частично или не получали вовсе средств из бюджета. Также правительство намерено финансировать учреждения культуры в то время, когда из-за действующих ограничений были отменены массовые мероприятия.

Поручения даны комитету по культуре совместно с комитетом по экономической политике. В Смольном отметили, что меры позволят за счет бюджета выплатить зарплату сотрудникам тех учреждений, которые в период эпидемии не работают.

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