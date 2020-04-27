Беглов и Макаров поздравили главу петербургского метрополитена с юбилеем

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров поздравили с юбилеем главу ГУП "Петербургский метрополитен" Владимира Гарюгина.

Гарюгину исполняется 70 лет. Он руководит петербургским метрополитеном более 30 лет. Беглов в поздравлении отметил, что за это время были реализованы важные проекты: открывались новые станции метро, обновился подвижной состав, были внедрены новые системы управления движением и обеспечения безопасности пассажиров. Губернатор поблагодарил Гарюгина за профессионализм, преданность делу и пожелал ему здоровья и дальнейшей плодотворной работы.

Макаров в свою очередь назвал метро Петербурга "корневой системой" города. Он подчеркнул, что Гарюгин заслужил "высокий авторитет в профессиональной среде, глубокое уважение более чем семнадцатитысячного коллектива предприятия и искреннюю благодарность всех петербуржцев". Спикер пожелал главе метрополитена здоровья, благополучия и новых успехов.

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