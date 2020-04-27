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27 апреля, 18:57

Милонов добивается введения электронных пропусков для священников

фото ЗакС политика Милонов добивается введения электронных пропусков для священников

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов видит социальную проблему в том, что карантинные ограничения в некоторых регионах не позволяют священнослужителям оказывать услуги нуждающимся в них гражданах и свободно передвигаться по стране. Разумным решением проблемы депутату представляется введение послаблений для духовенства, на которое он официально предложил пойти премьер-министру Михаилу Мишустину и столичному мэру Сергею Собянину.

"Нередки случаи, когда находящийся при смерти человек желает исповедаться или причаститься — исполнение последней воли умирающего это долг священника. В данной связи, прошу Вас рассмотреть возможность наделения лиц духовного звания и служителей официальных конфессий России правом облегченного получения разрешения на перемещение", - цитирует документ портал News.ru.

Милонов, представляя себе реализацию собственной инициативы, допускает, что специальным разрешением следовало бы снабдить и транспортные средства, на которых передвигается тот или иной священнослужитель: "это могут быть наклейки на автомобильные номера и специальные электронные пропуска длительного действия".

Отметим, что Сергей Собянин ввел пропускную систему в апреле, что вызвало резкую критику у оппозиционеров. В первые дни из-за сбоев в организации пропускного режима в столичном метрополитене образовывалась опасная в условиях пандемии коронавируса давка.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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